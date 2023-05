Berlin (dpa/bb) – In Berlin-Lichtenberg hat es am Mittwochmorgen in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gebrannt und drei Menschen wurden verletzt. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr brach das Feuer im zweiten Stockwerk eines fünfgeschossigen Hauses in Alt-Hohenschönhausen aus. Die Wohnung habe «in Vollbrand» gestanden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Insgesamt acht Bewohnerinnen und Bewohner und ein Hund wurden von den Rettungskräften in Sicherheit gebracht. Die Bewohnerin der Brandwohnung kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Zwei weitere Menschen wurden laut Polizei leicht verletzt.

Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit rund 50 Feuerwehrleuten vor Ort und löschte den Brand. Im Zuge der Löscharbeiten war die Große-Leege-Straße zwischen Werneuchener Straße und Strausberger Straße zwischenzeitlich voll gesperrt. Zur Brandursache war am Morgen nichts bekannt.