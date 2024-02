Berlin (dpa/bb) – Bei einem Brand in einem Berliner Wohnhaus sind mehrere Menschen verletzt worden. Rettungskräfte brachten in der Nacht auf Samstag mehrere Personen ins Krankenhaus, wie die Leitstelle der Polizei und die Berliner Feuerwehr mitteilten. Die genaue Anzahl der Verletzten und weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei sprach in der Nacht von sieben Verletzten, die Feuerwehr von acht.