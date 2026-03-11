Berlin (dpa/bb) – Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Berlin-Spandau ist ein Mensch lebensbedrohlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht worden. Zwei weitere Bewohner des Hauses wurden leicht verletzt. Rund 50 Menschen evakuierten Feuerwehrleute in der Nacht aus dem Haus, wie die Feuerwehr mitteilte.

Im vierten Stock des Hauses war eine Wohnung komplett in Brand geraten. Diesen löschte die Feuerwehr schnell. Zudem brach sie mehrere Wohnungen auf, um zu kontrollieren, ob sich das Feuer hierhin ausgebreitet hatte und evakuierte alle Bewohner des Gebäudes. Auch Busse der BVG waren im Einsatz, um die Menschen vorübergehend woanders unterzubringen. Nun ermittelt die Polizei, wie es zu dem Feuer kam.



