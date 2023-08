Wittenberge (dpa/bb) – Ein Brand im Schwimmbad «Prignitzer Badewelt» in Wittenberge hat am Sonntagmittag Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers brach der Brand in einer Elektroanlage aus. Im Bad fiel dadurch der Strom aus. Zuerst hatten die «Märkische Allgemeine Zeitung» (online) und der RBB darüber berichtet.

Nach Angaben des Sprechers der Regionalleitstelle mussten etwa 100 Badegäste die Anlage verlassen. Besucher wurden von Einsatzkräften aus den Umkleidekabinen geführt. Anschließend wurde der Brand gelöscht.

Das Schwimmbad direkt an der Elbe ist ein Sport- und Spaßbad und wirbt mit Familienfreundlichkeit. Das Freizeitbad ist wegen seiner Lage auch für Gäste aus den benachbarten Bundesländern Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern ein Ausflugsziel.