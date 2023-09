Berlin (dpa/bb) – In der Turnhalle einer Schule in Berlin-Wedding ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte am Nachmittag mit mehr als 80 Leuten an, um den Brand in der Utrechter Straße zu löschen. Zwei Menschen wurden kurzzeitig von Sanitätern behandelt, waren aber nach ersten Erkenntnissen nicht ernsthaft verletzt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Der Alarm ging demnach um 16.19 Uhr ein. Die Turnhalle, in der es brannte, befindet sich innerhalb des alten, viergeschossigen Schulgebäudes. Das Feuer brach wohl in der zweiten Etage aus. In der Umgebung verbreiteten sich dicke Rauchschwaden. «Das Feuer ist schon etwas größer», sagte der Sprecher.