Lübben (dpa/bb) – Ein 19 Jahre alter Bewohner einer Pflegeeinrichtung in Lübben (Landkreis Dahme-Spreewald) steht im Verdacht, ein Feuer in dem Gebäude gelegt zu haben. In einem Badezimmer in dem inklusiven Wohnhaus für psychisch auffällige Menschen brach am Donnerstagabend ein Feuer aus, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brand demnach schnell löschen und so eine Ausbreitung der Flammen auf andere Räume verhindern.

Drei Bewohner wurden verletzt und kamen in eine Klinik – unter ihnen auch der 19 Jahre alte Verdächtige, der eine Rauchgasvergiftung erlitt. Die Polizei geht bisherigen Ermittlungen zufolge von einer vorsätzlichen schweren Brandstiftung aus. Der Verdächtige wurde festgenommen. Zur Höhe der verursachten Sachschäden konnte die Polizei keine Angaben machen, das Gebäude könne aber weiter bewohnt werden.