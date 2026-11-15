Reitwein (dpa/bb) – Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus hat in Reitwein (Landkreis Märkisch-Oderland) gebrannt. Eine Frau kam am Samstag mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, wie die Polizeidirektion Ost jetzt mitteilte. Die Feuerwehr befreite die Bewohner im Obergeschoss des Hauses demnach mit einer Leiter aus dem Gebäude.

Andere Bewohner konnten sich selbstständig aus dem Haus retten, wie es hieß. Das Feuer dehnte sich laut Polizei auf die gesamte Wohnung aus. Feuerwehrleute löschten die Flammen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und beschlagnahmte den Brandort. Den Schaden schätzten die Beamten auf 50.000 Euro.



