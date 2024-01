Berlin (dpa/bb) – Nach einem Brand in einem elfgeschossigen Wohnhaus in Berlin-Hellersdorf ermittelt die Polizei wegen schwerer Brandstiftung. Drei Menschen seien bei dem Feuer am Samstagnachmittag verletzt worden, sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei am Sonntag. Neben einem Kind und seiner Mutter sei auch ein 24-Jähriger verletzt worden. Alle drei wurden laut Feuerwehr mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Mehr als 100 Brandbekämpfer seien angerückt.

Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen im Treppenhaus im Erdgeschoss des Hochhauses aus. Demnach gerieten ein Kinderwagen sowie Teile des Treppenhauses in Brand, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Der Feuerwehr zufolge gingen am Samstagnachmittag zahlreiche Notrufe ein.