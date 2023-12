Eberswalde (dpa/bb) – Beim Brand in einer Kleingartenanlage in Eberswalde ist ein Mann am Samstagabend schwer verletzt worden. Wie die Polizei im Kreis Barnim am Sonntag mitteilte, war in einer Gartenlaube ein Feuer ausgebrochen, das auf eine benachbarte Laube übergriff. Die beiden Gartenhäuschen brannten komplett ab. Ein Pächter versuchte noch, das Feuer zu löschen. Er verletzte sich dabei schwer und kam ins Krankenhaus.

Experten der Spurensicherung sollen nun helfen, die Brandursache aufzuklären. Laut Polizei entstand ein Gesamtschaden von 15.000 Euro. Was der Pächter am Samstagabend in der Kleingartenanlage gemacht hatte, konnte die Polizei nicht sagen.