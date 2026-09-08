Eisenhüttenstadt (dpa/bb) – Ein Pkw hat in Eisenhüttenstadt möglicherweise einen Gebäudebrand ausgelöst. Der Eigentümer des Autos hatte sein Fahrzeug laut der Polizei zuvor auf einem Privatgrundstück in der Nähe eines Hauses abgestellt, bevor dieses Feuer fing. Die Flammen breiteten sich dann auch auf das Wohnhaus aus.

Der Sachschaden beläuft sich demnach auf einen sechsstelligen Betrag. Verletzt wurde niemand. Die polizeilichen Ermittlungen sollen laut Polizei nun klären, ob möglicherweise ein technischer Defekt am Pkw das Feuer verursacht hat. Das Haus ist den Angaben zufolge nicht mehr bewohnbar.



