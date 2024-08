Berlin (dpa/bb) – In der Schweizer Botschaft im Regierungsviertel ist ein Brand ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten Baustoffe in einer Dehnungsfuge des Gebäudes Feuer gefangen. Zum Ausmaß wurde zunächst nichts bekannt. Die Feuerwehr hatte am Nachmittag über den Einsatz informiert. Demnach waren rund 30 Kräfte ausgerückt. Auch Spezialkräfte des Technischen Diensts seien beteiligt. Der Einsatz laufe derzeit noch, sagte ein Feuerwehrsprecher am frühen Abend.