Berlin (dpa/bb) – Die Feuerwehr hat den Brand im Seniorenheim in Berlin-Staaken gelöscht. Drei Menschen kamen wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Zwei Menschen wurden über eine Drehleiter gerettet, zwei weitere durch das verrauchte Treppenhaus. Insgesamt wurden 10 Menschen betreut.Das Feuer war am Sonntagmorgen im Keller des Gebäudes in der Maulbeerallee ausgebrochen. Die Rettungswege im Haus waren den Angaben zufolge stark verraucht. Insgesamt brannten 30 Quadratmeter Kellerverschlag. 77 Einsatzkräfte waren insgesamt vor Ort. Die Brandursache war zunächst weiterhin unklar.