Berlin (dpa/bb) – Zwei Kellerverschläge haben in einem Wohnhaus in Berlin-Halensee gebrannt. Ein Mensch wurde bei dem Feuer in der Nacht verletzt, wie die Feuerwehr Berlin mitteilte. Weil mehrere Wohnungen und Treppenhäuser verraucht waren, brachten Feuerwehrleute elf Bewohner in Sicherheit, wie es hieß. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen und beendeten den Einsatz nach etwa drei Stunden.