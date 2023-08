Potsdam (dpa/bb) – Die Untersuchungen zur Ursache des Feuers im ehemaligen Landtagsgebäude in Potsdam können nach Einschätzung der Polizei mehrere Wochen dauern. Am Dienstag begannen Brandexperten und Kriminaltechniker mit ihrer Arbeit am Brandort auf dem Brauhausberg und sicherten erste Spuren, wie die Polizeidirektion West mitteilte. Die umfangreichen Ermittlungen und die Spurenanalyse werden sich demnach voraussichtlich noch einige Wochen hinziehen. Die Polizei warnt vor dem Betreten des Geländes, da Gebäudeteile und Steine herunterfallen könnten und Lebensgefahr bestehe.

Am Samstag brach im ehemaligen Landtagsgebäude ein großes Feuer aus. Der Dachstuhl stürzte ein, der frühere Plenarsaal wurde zerstört. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die am 5. August in der Zeit zwischen 12.00 und 15.30 Uhr im Bereich des Gebäudekomplexes auf dem Brauhausberg Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Möglicherweise gebe es auch Video- oder Fotoaufnahmen, die das Gebäude oder dessen Umfeld unmittelbar vor dem Brandausbruch zeigten.