Berlin (dpa/bb) – Im Märkischen Viertel in Berlin brennt seit mehreren Stunden das Gebäude eines ehemaligen Kindergartens. Eine Vielzahl von Feuerwehrleuten versuche, das Übergreifen der Flammen auf eine nahestehende Schule zu verhindern, sagte ein Feuerwehrsprecher in der Nacht.

Rund 129 Einsatzkräfte kämpften demnach gegen den Großbrand. Laut einem Feuerwehrsprecher schlugen die Flammen etwa 20 Meter hoch aus dem Gebäude. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Anwohner waren laut der Feuerwehr nicht gefährdet.



