Gadow (dpa) – In Nordbrandenburg sollen Unbekannte Feuer auf dem ehemaligen Tiefflugübungsplatz in der Kyritz-Ruppiner Heide – dem Ex-Bombodrom – gelegt haben. So brannten in der Nacht zu Sonntag mehrere Kiefern- und Birkenstämme, die bei Gadow nahe Wittstock zur Weiterverarbeitung in einer Fabrik zu Holzpellets gelagert wurden, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung.

Der Brand dehnte sich östlich von Wittstock auf eine Fläche von rund 5000 Quadratmetern Busch- und Ödland aus, bevor die Feuerwehr ihn etwas löschen und eingrenzen konnte. Nun müsse das Feuer so lange «kontrolliert abbrennen», bis es in den nächsten Tagen von allein ausgehe. Das Problem sei, dass diese Region des Ex-Truppenübungsplatzes noch stark munitionsbelastet sei und die Feuerwehr nur von den Hauptwegen aus löschen darf. Eine Gefahr für Wälder oder Anwohner soll aber nicht bestehen.