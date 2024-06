Berlin (dpa/bb) – Auf dem Dach des Kaufhauses am Berliner Alexanderplatz ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Gebrannt habe die Lüftungsanlage des Kaufhauses, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Um 7.37 Uhr sei der Alarm eingegangen. Über einen extra Aufzug seien Feuerwehrleute in dem Gebäude nach oben und dann auch auf das Dach gelangt und hätten das Feuer schnell gelöscht. Verletzte gab es nicht. Die Feuerwehr war mit 48 Leuten im Einsatz. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.