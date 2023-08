Berlin (dpa/bb) – Ein unbekannter Mann soll am frühen Samstagmorgen eine zur Bücherbox umgebaute ehemalige Telefonzelle am Mahnmal «Gleis 17» im Berliner Grunewald angezündet haben. Die Bücher, die in der Telefonzelle zum Lesen bereitstanden und die allesamt die Zeit des Nationalsozialismus zum Thema haben, wurden fast vollständig zerstört, wie die Polizei Berlin mitteilte. Zeugen berichteten demnach von einem Mann, der eine Kiste in die ehemalige Telefonzelle gestellt und angezündet hatte. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz übernimmt laut Polizei die Ermittlungen.

Das Mahnmal «Gleis 17» erinnert an die Opfer des Holocausts. Von dort wurden 1941 und 1942 etwa 10 000 Juden mit Zügen der Reichsbahn in Arbeits-, Konzentrations- und Vernichtungslager der Nazis gebracht.