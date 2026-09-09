Berlin (dpa/bb) – An der Baustelle am Bundeskanzleramt hat es in der Nacht auf Mittwoch gebrannt. In einem Schutztunnel für Passanten seien gegen 3.30 Uhr mehrere kleine Feuer entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Der Tunnel befinde sich im Bereich des Bettina-von-Arnim-Ufers an der Ecke zur Paul-Löbe-Allee. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Ob das Feuer absichtlich gelegt worden sei oder nicht, könne man noch nicht sagen, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer.