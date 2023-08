Berlin (dpa) – Nach queerfeindlichen und antisemitisch motivierten Taten in Berlin hat es nach dpa-Informationen eine Festnahme gegeben. Ob die verdächtige Person an allen drei aktuellen Fällen beteiligt war, war zunächst unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft nannten noch keine Details. Zuvor hatte der «Tagesspiegel» berichtet.

In der Nacht zu Samstag waren am Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen am Tiergarten zwei Zettel angebracht worden mit einem abgewandelten Zitat aus der Bibel, das sich gegen Homosexuelle richtete.

Dieses Bibelzitat befand sich auch auf einem Flugblatt an der Scheibe eines Vereins lesbischer Frauen in Neukölln, auf den in der Nacht zum Montag ein Brandanschlag verübt worden war.

Bereits in der Nacht zum Samstag hatte es einen antisemitischen Brandanschlag auf eine Bücherbox nahe dem Holocaust-Mahnmal «Gleis 17» im Berliner Grunewald gegeben.