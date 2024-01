Berlin (dpa) – Die Berlinale will am Montag (ab 11.00 Uhr) bekanntgeben, welche Filme in das Rennen um den Goldenen Bären gehen. Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian präsentieren als scheidendes Leitungsduo zum letzten Mal das Programm. Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt. Die nächste Ausgabe ist vom 15. bis 25. Februar geplant. Der Film «Small Things Like These» mit dem irischen Schauspieler Cillian Murphy soll die Berlinale eröffnen. Jurypräsidentin bei der 74. Berlinale ist die kenianische Schauspielerin Lupita Nyong’o. Regisseur Martin Scorsese soll den Goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk erhalten.