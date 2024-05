Berlin (dpa/bb) – Kurz nachdem sich der Zug der Demonstration «Take back the night – Queer-feministische Demonstration» in Berlin-Friedrichshain in Bewegung gesetzt hat, ist die Demo von den Veranstaltern aufgelöst worden. Knapp eine halbe Stunde nach Beginn lösten sich bereits kleine Gruppen aus dem Zug und gingen in die Seitenstraßen, berichtete ein dpa-Reporter. Sehr viele Menschen standen aber zunächst noch auf der Warschauer Straße.

Insgesamt hätten etwa 2800 Menschen teilgenommen. Die Auflösung sei dann sehr schnell verkündet worden, sagte Polizeisprecherin Anja Dierschke. Es habe Pyrotechnik, Eierwürfe und vereinzelt auch Steinwürfe gegeben. Ob es Festnahmen gegeben habe, konnte sie zunächst nicht sagen. Auch im vergangenen Jahr hätten die Veranstalter die Demo frühzeitig beendet, sagte sie.

Der Zug hatte sich erst mit deutlicher Verspätung in Bewegung gesetzt. Die Route sollte von Friedrichshain nach Kreuzberg führen. Erwartet wurden bis zu 3000 Teilnehmerinnen. In den vergangenen Jahren gab es bei der Demo Angriffe auf die Polizei mit Flaschenwürfen und verletzte Polizisten. Mit ähnlich aggressivem Verhalten hatte die Polizei auch in diesem Jahr gerechnet.