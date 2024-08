Fehrbellin (dpa/bb) – Ein Fallschirmspringer hat sich bei der Landung in der Nähe des Flugplatzes Fehrbellin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) schwer verletzt. Der 65-Jährige schlug dabei hart auf dem Boden auf, wie die Polizei mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge habe er am Samstagmittag wohl aus Versehen den Reservefallschirm statt des Hauptfallschirmes geöffnet. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Laut Polizei wurde er nicht lebensbedrohlich verletzt.