Berlin (dpa/bb) – Weil in einem Berliner Alten- und Pflegeheim das nötige Pflegepersonal für die Nacht fehlte, mussten Polizei und Feuerwehr anrücken. Als eine Pflegerin in dem Heim in Berlin-Lichtenberg am Dienstagabend ihre Schicht beenden wollte, stellte sie fest, dass die folgende Nachtschicht personell nicht ausreichend besetzt war, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Gefehlt habe eine examinierte Pflegekraft mit einer Qualifikation für die Verabreichung bestimmter Medikamente. In dem Plan für die Nachtschicht standen demnach wohl nur zwei Pflegeassistenten. In der Nacht sollten 170 alte Menschen mit allen Pflegestufen versorgt werden.

«Die Altenpflegerin versuchte dann, den Bereitschaftsdienst anzurufen und in der Folge auch die Heimleitung, war aber nicht erfolgreiche», sagte die Polizeisprecherin. «In dieser Notsituation wandte sie sich dann an die Polizei und die Feuerwehr.» Gegen 22.30 Uhr sei der Anruf bei der Polizei eingegangen, daraufhin sei ein Streifenwagen mit drei Polizisten zu dem Pflegeheim im Stadtteil Friedrichsfelde nahe dem dortigen Schloss gefahren. Die Feuerwehr schickte Rettungswagen mit mehreren Sanitätern. Auf einem Foto der «B.Z.» aus der Nacht waren vier Rettungswagen zu sehen.

Polizisten und Feuerwehr-Sanitäter mussten aber nicht die Nachtschicht in dem Heim übernehmen. Zunächst konnten das zuständige Bezirksamt Lichtenberg und der Katastrophenschutz-Beauftragte erreicht werden. «Es wurde Abhilfe geschaffen und eine Lösung gefunden», so die Polizeisprecherin. Es sei dann doch gelungen, die Heimleitung ans Telefon zu bekommen. Anschließend sei auch jemand von der Leitung vor Ort erschienen und habe einen Nachtdienst organisiert. Gegen 0.10 Uhr habe die Polizei den Einsatz beendet.

Die Domicil-Unternehmensgruppe, die das Heim betreibt, kündigte auf Nachfrage eine Stellungnahme im Laufe des Tages an. Das Seniorenpflegeheim wirbt im Internet mit «allen zeitgemäßen Standards», 152 Betten und 22 vollstationären Betten größtenteils in Einzelzimmern.

Laut dem Statistischen Bundesamt werden wegen der Alterung der Gesellschaft in Deutschland bis zum Jahr 2049 voraussichtlich zwischen 280.000 und 690.000 Pflegekräfte fehlen. Derzeit gebe es 5 Millionen pflegebedürftige Menschen. Dafür stünden rund 16.000 Pflegeheime und etwa eben so viele Pflegedienste bereit. Im Jahr 2019 – also vor der Corona-Pandemie – gab es 1,62 Millionen Pflegekräfte. In Heimen arbeiteten im Jahr 2021 814.000 Frauen und Männer als Pfleger.