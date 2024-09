Berlin (dpa) – Tennis-Legende Roger Federer hat in den zwei Jahren seit seinem Karriereende viele neue Hobbys gefunden. «Ich habe angefangen, Golf zu spielen. Jetzt muss ich schauen, wie ich da weiter dranbleibe. Meine Kinder haben auch angefangen, meine Frau auch. Da haben wir alle gleichzeitig auf einem Level», berichtete der ehemalige Weltranglistenerste der Deutschen Presse-Agentur am Rande des Laver Cups in Berlin.

Auch Federers einstiger Dauerrivale und guter Kumpel Rafael Nadal sowie Wimbledon-Champion Carlos Alcaraz greifen regelmäßig zum Putter. «Da muss ich noch ein bisschen üben, um mithalten zu können. Aber Andy Murray hat jetzt auch angefangen. Er hat mir auch schon gesagt, wir müssen mal spielen gehen», sagte Federer.

Sightseeing in Berlin

2022 hatte der Schweizer bei dem von ihm mitinitiierten Laver Cup seine aktive Karriere beendet. «Es fühlt sich immer noch so an, als hätte ich meine Laufbahn vor fünf Sekunden beendet. Wenn ich hier auf dem Platz stehe, würde ich am liebsten sofort den Schläger nehmen und sofort losspielen», gestand der 43-Jährige.

Langweilig wird dem 20-maligen Grand-Slam-Champion in seinem neuen Alltag aber nicht. «Ich habe noch mit dem Tauchen angefangen. Ich habe viel Zeit, absolut coole Trips mit meiner Familie zu machen und bin ganz viel am Reisen», sagte Federer. Auch die Tage in Berlin will die Tennis-Ikone für «ein bisschen Sightseeing» nutzen.