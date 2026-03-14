Berlin (dpa/bb) – Die Berliner FDP kürt am Samstag (10.00 Uhr) ihren Spitzenkandidaten für die Wahl zum Abgeordnetenhaus am 20. September. Landesvorstand und Bezirkschefs hatten bereits im November den FDP-Landesvorsitzenden Christoph Meyer für Listenplatz 1 nominiert. Bei ihrer Wahlversammlung in Spandau bestimmen die Liberalen auch ihre Kandidatinnen und Kandidaten auf den anderen Listenplätzen.

Meyer (50) soll die FDP zurück ins Landesparlament führen. Bei der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl im Februar 2023 war die Partei an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert und aus dem Parlament geflogen. Eine Rückkehr dürfte schwer werden: Jüngste Umfragen sahen die FDP in Berlin bei maximal vier Prozent.





Meyer war von 2010 bis 2012 FDP-Landesvorsitzender und ist es seit 2018 wieder. Das Landesparlament kennt er bereits: Von 2002 bis 2011 war er dort Abgeordneter und von 2009 bis 2011 Vorsitzender der FDP-Fraktion. Von 2017 bis 2025 gehörte Meyer als Abgeordneter dem Bundestag an.