Berlin (dpa/bb) – Mit Blick auf Straßenblockaden von Klimaaktivisten will die Berliner FDP den Weg zu Schadenersatz erleichtern. «Wir brauchen unverzüglich eine zentrale Plattform bei der Innenverwaltung, damit Geschädigte ihre Ansprüche wegen einer Blockade – zum Beispiel wegen Arbeitszeitausfall, Betreuungsmehrkosten oder Ertragseinbußen – zentral anmelden können», erklärte FDP-Generalsekretär Lars Lindemann am Donnerstag. Diese Ansprüche könnten ähnlich wie bei Fluggastrechten gegen Gebühr an Anwälte abgetreten und durchgesetzt werden.

Aktivisten der Gruppen Extinction Rebellion und Letzte Generation hatten am Donnerstagmorgen in Berlin mehrere Gebäude mit einer öl-ähnlichen schwarzen Flüssigkeit überschüttet, darunter die FDP-Bundeszentrale. Lindemann sprach von Kriminellen und forderte unter anderem eine Ausweitung des Unterbindungsgewahrsams in Berlin auf bis zu vier Tage.