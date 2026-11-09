Berlin (dpa) – Zum 37. Jahrestag des Mauerfalls hat die stellvertretende FDP-Vorsitzende Linda Teuteberg vor neuen Bedrohungen für die Freiheit gewarnt. Russlands Präsident Wladimir Putin wolle die Hegemonie wiederherstellen, deren Überwindung die Deutschen ihre Freiheit seit 1989 verdankten, sagte Teuteberg der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

«Was die Überwindung kommunistischer Diktaturen damals ermöglichte, ist heute erneut notwendig: Frieden durch Entschlossenheit und Stärke – wirtschaftlich, militärisch und politisch. Die Freiheit muss besser bewaffnet sein als die Tyrannei.»





Die FDP-Politikerin betonte, Mauer und Unterdrückung seien kein Betriebsunfall, sondern Existenzbedingung des Sozialismus gewesen. «Der SED-Staat war eine Diktatur.» Die Menschen in Mittel- und Osteuropa hätten die Systemfrage klar entschieden: für den demokratischen Rechtsstaat und die Marktwirtschaft.

Am 9. November 1989 öffnete die SED-Regierung in Ost-Berlin nach gut 28 Jahren Teilung die ‚Berliner Mauer und die deutsch-deutsche Grenze. Dies läutete das Ende der DDR und die Wiedervereinigung ein. «Der 9. November 1989 war ein glücklicher Tag für uns Deutsche und ein glücklicher Tag für die freie Welt», sagte Teuteberg.