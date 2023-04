Berlin (dpa/bb) – Berlins stellvertretender FDP-Landesvorsitzender Sebastian Czaja hat seine Kandidatur für den FDP-Bundesvorstand angekündigt. Er habe sich entschieden, sich beim Bundesparteitag am Wochenende um einen Sitz im Bundesvorstand zu bewerben, sagte Czaja am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Er wolle in dieser Rolle und auch als Landes-Vize weiter eine laute liberale Stimme in Berlin sein. Czaja war zuvor Vorsitzender der FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und bei der Wahl zum Landesparlament im Februar Spitzenkandidat der FDP, die den Wiedereinzug knapp verpasste.

«Die Arbeit an mehr Freiheit, mehr Fortschritt und mehr Wohlstand verläuft nicht immer geradlinig. Es gibt Rückschläge, es geht auf und ab», sagte Czaja. «Ich habe Politik nie nur als Job begriffen, und es gibt viele Möglichkeiten, für die eigenen Ideen und Überzeugungen zu kämpfen.» Der organisierte Liberalismus in Berlin sei auch außerhalb des Landesparlaments nicht untätig. «Die FDP ist ein Teil der Bundesregierung, und wir werden in Berlin weiter ein gestaltender Teil der Stadt sein», sagte Czaja, dessen Bruder Mario Generalsekretär der Bundes-CDU ist.

Die Berliner FDP, bis dahin eine von drei Oppositionsparteien, hatte bei der Abgeordnetenhauswahl nur 4,6 Prozent der Stimmen erhalten und scheiterte damit an der 5-Prozent-Hürde. Sebastian Czaja hatte kurz danach erklärt, er übernehme alle Verantwortung für das Ergebnis seiner Partei. Er kündigte gleichzeitig an, in der Berliner Politik aktiv bleiben zu wollen.