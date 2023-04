Hoppegarten (dpa) – Mit einem Außenseitersieg sowie einem Favoritentriumph in den beiden Toprennen wurde die Saison auf der Galopprennbahn Hoppegarten eröffnet. Im Preis von Dahlwitz über 2000 Meter für vierjährige und ältere Pferde musste der hohe Favorit Best of Lips mit Martin Seidl im Sattel dem Duo Panjari und Eduardo Pedroza den Vortritt lassen. In der mit 25.000 Euro dotierten Prüfung belegte der als zweiter Favorit gewettete Hengst Dolomit mit Rene Piechulek den dritten Rang.

Keine Blöße gab sich die vierjährige Nano Nagle im ebenfalls mit 25.000 Euro dotierten Preis des Gestütes Lünzen & Friends über 1600 m. In dem Stutenrennen distanzierte Jockey Pierre Bazire mit der im Besitz des Dubai-Herrschers Sheikh Mohammed befindlichen Favoritin die Zweitplatzierte Yummylicious und Pedroza um eine dreiviertel Länge.

Dritte wurde die fünfjährige, von Roland Dzubasz in Hoppegarten trainierte Stute Möwe, deren Mitbesitzer Schauspieler Florian Martens ist. Der aus Kirgistan stammende Jockey Dastan Sabatbekov war jüngst als polnischer Champion mit 63 Siegen im vergangenen Jahr nach Brandenburg gewechselt und feierte mit dem dritten Platz einen guten Einstand.