Berlin (dpa/bb) – Nach einer Unwetterwarnung öffnen die Fanzonen am Brandenburger Tor und am Reichstag zum zweiten EM-Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wieder. Die Fanbereiche machen laut Angaben der Veranstalter Kulturprojekte Berlin am Mittwoch wie geplant auf. Wegen eines erwarteten Unwetters waren die Fanzonen am Dienstag geschlossen worden, Besucher wurden vom Gelände geleitet.

Ab 18.00 Uhr wird am Reichstag und am Brandenburger Tor das Spiel zwischen Deutschland und Ungarn übertragen. Die Fanbereiche haben ab 14.00 Uhr geöffnet.