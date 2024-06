Potsdam/Neuruppin (dpa/bb) – Fußballfans haben auch in Brandenburg beim Public Viewing den EM-Auftakt der deutschen Nationalelf gefeiert. Die Stimmung sei friedlich geblieben, sagte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei in Potsdam am Samstag. Bei den Jubelfeiern habe es lediglich einige Beschwerden wegen Ruhestörung gegeben. Das 5:1 gegen Schottland löste in Deutschland Partylaune aus.

In etlichen Städten Brandenburgs gibt es während der Fußball-EM bis 14. Juli Public-Viewing-Veranstaltungen mit großen Leinwänden. Teils werden einige tausende Zuschauer erwartet. Fanfeste und Live-Übertragungen werden in Brandenburg meist von privaten Betrieben und Gastronomen organisiert – auf städtischen Plätzen, in Parks, Biergärten und Kneipen.

Fußballfieber dürfte besonders auch in Neuruppin zu spüren sein, denn die kroatische Nationalmannschaft hat ihr Basislager in der Stadt aufgeschlagen. «Vielleicht erleben wir gemeinsam unser Neuruppiner Sommermärchen», sagte Bürgermeister Nico Ruhle. Am Samstag findet im Berliner Olympiastadion um 18.00 Uhr das Duell zwischen Spanien und Kroatien statt.

In Berlin feierten am Freitagabend zehntausende Fans auf der großen Fanmeile vor dem Brandenburger Tor.