Cottbus/Senftenberg (dpa/bb) – Zur Fachkräftesicherung im Gesundheitsbereich soll der FamilienCampus Lausitz in Klettwitz bei Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) ein zentraler Ausbildungsstandort werden. Künftig sollen dort mehr Fachkräfte für medizinische und pflegerische Einrichtungen und Dienste ausgebildet werden. Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) informierte sich am Dienstag über den geplanten Ausbau.

Klar sei, dass der Bedarf an ausgebildeten medizinischen Fachkräften weiter steigen werde, so das Gesundheitsministerium. Gründe seien die zunehmende Alterung der Gesellschaft, aber auch der Rückgang der Beschäftigten im medizinischen Bereich.

So sollen auf dem Campus weitere Gesundheitsberufe angeboten werden, die noch nicht abgedeckt sind, wie Geschäftsführer Tom Lehnert der Deutschen Presse-Agentur sagte. Dazu zähle beispielsweise die Logopädie-Ausbildung. Es gebe am Campus nicht nur Platz und Fachwissen, auch für die Auszubildenden seien die Bedingungen gut. Internatsplätze und eine komplette Versorgung der Auszubildenden seien gewährleistet, so Lehnert. Die Praxis erlernten die Auszubildenden in Kliniken in Senftenberg, Cottbus und Görlitz.

Bisher lernen rund 200 Schülerinnen und Schüler am Campus, sie werden von etwa 25 Lehrkräften betreut. Ausgebildet werden sie zum operationstechnischen- oder anästhesietechnischen Assistenten.

Mittelfristig soll der Campus zu einem Zentrum für Jugendhilfe, Prävention und Gesundheit entwickelt werden. Enger Partner sind dabei die Sana Kliniken Niederlausitz. Der Landkreis arbeitet nach eigenen Angaben daran, dass der Standort im Rahmen der Ausbildung und Qualifizierung von Fachkräften in den Bereichen Gesundheit, Pflege und Jugendhilfe eine «überregionale Strahlkraft entwickelt». Der Landkreis hat das ehemalige Bergarbeiterkrankenhaus im Oktober 2022 von den Sana Kliniken Niederlausitz erworben.

Auf dem Campus sollen auch die Plätze für die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen ausgebaut werden, die bei ihren Familien nicht mehr wohnen können oder dürfen. «Der Bedarf in diesem Bereich ist riesengroß», beschrieb Lehnert. Ab Januar 2024 wird auch der Rettungsdienst des Landkreises vom Campus aus verwaltet.