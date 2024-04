Berlin (dpa) – Für den Tänzer und Choreografen Detlef Soost hat seine Familie einen besonderen Stellenwert. «Meine «Magic Four», so nenne ich meine Frau und meine Kinder, sind das Wichtigste in meinem Leben», sagte der 53-Jährige der «Gala». Dies «natürlich auch, weil ich als Kind die Liebe und Wertschätzung einer Familie nie erfahren habe.» Soost wuchs weite Teile seiner Berliner Kindheit in einem Heim auf. Seine Mutter starb früh, seinen Vater lernte er erst als Erwachsener kurz vor dessen Tod kennen.

«Dadurch, dass ich ihn zumindest ein paar Tage kennenlernen durfte, habe ich nicht das Gefühl, eine Chance verpasst zu haben», sagte Soost, der aktuell in der RTL-Show «Let’s Dance» mitwirkt. Zu seiner Stiefmutter sei der Kontakt inzwischen gut: «Ich bekomme freitags immer eine lange WhatsApp-Nachricht, dass sie für mich betet – ganz süß.»