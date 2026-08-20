Ditfurt (dpa) – Wegen eines fälschlich zugesetzten Süßungsmittels ruft die Feinkost Reich GmbH aus Ditfurt im Harz eine bestimmte Charge ihrer Caviarcreme aus Heringsrogen mit Räucherlachs zurück. Es handele sich um Tuben mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 19.11.2026. Vom Verzehr werde abgeraten. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten das Produkt entsorgen.

Bei einer internen Kontrolle sei aufgefallen, dass die Creme stark süß geschmeckt habe, teilte das Unternehmen mit. Dem Erzeugnis sei das Süßungsmittel Natrium – Saccharin anstatt Natriumbenzoat zugesetzt worden, hieß es.





Nach aktuellem Stand wurde die betroffene Ware in den fünf ostdeutschen Bundesländern sowie Berlin verkauft.