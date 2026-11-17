Berlin (dpa/bb) – Angesichts steigender Zahlen von telefonischen Betrugsfällen mit angeblichen Anrufen von Banken warnt die Berliner Polizei dringend vor allem ältere Menschen. Das Landeskriminalamt habe in den vergangenen Wochen immer mehr Fälle von Telefonbetrug durch falsche Bankmitarbeiter festgestellt. Die Täter nutzten technisch veränderte Telefonnummern und erweckten so den Eindruck, als käme der Anruf von einer Bank oder Sparkasse.

Gezielt würden Seniorinnen und Senioren angerufen. Dann sprächen die Betrüger von angeblichen Unregelmäßigkeiten beim Bankkonto und forderten die Opfer auf, schnell zu handeln, um ihr Vermögen zu schützen. Ein Bankmitarbeiter erscheine kurzfristig, um Bankkarte und PIN abzuholen. Anschließend würden die Täter in kürzester Zeit maximale Beträge abheben.





Die Polizei rät: Geben Sie niemals ihre Geheimzahl heraus. Echte Bankmitarbeiter fragten nicht danach. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Legen Sie bei solchen Nachfragen auf und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Weder Banken noch Sparkassen oder die Polizei schicken jemals Mitarbeiter vorbei, um Bankkarten, Bargeld oder Wertsachen abzuholen. Rufen Sie im Zweifel die Notrufnummer der Polizei 110 an.