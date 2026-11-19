Berlin (dpa/bb) – Nachdem der Fall des verschwundenen und mutmaßlich ermordeten Berliner Informanten und Journalisten Alexander Luchterhandt in der Fernsehsendung «Aktenzeichen XY … Ungelöst» Thema war, sind einige Hinweise bei der Polizei eingegangen. Eine heiße Spur sei unter den bislang sieben Hinweisen aber noch nicht, sagte ein Polizeisprecher am Vormittag nach der Sendung. Es seien eher Vermutungen und Ideen zu dem Fall.

Der 49-jährige Luchterhandt war am 8. Mai 2005 verschwunden. Er verdiente unter anderem Geld mit Informationen aus dem illegalen Abhören des Polizeifunks und soll in seiner Wohnung in einem Hochhaus in Lichtenberg sehr viel Bargeld aufbewahrt haben. Seine Wohnung wurde durchsucht, Geld fehlte. Die Polizei geht davon aus, dass Luchterhandt getötet wurde.





Hauptverdächtiger inzwischen gestorben

Ein Hauptverdächtiger, der 2005 kurz in Untersuchungshaft war, ist inzwischen tot. Ermittlungen gegen weitere Verdächtige wurden eingestellt.

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft hofften nun, dass sich damalige Bekannte von Luchterhandt oder Tatbeteiligte, deren Delikte verjährt sind oder die ihr Gewissen erleichtern wollen, melden. Das sagte die zuständige Staatsanwältin Henrike Hillmann in der Sendung.

Leiche immer noch nicht gefunden

Es gebe weiterhin ein großes öffentliches Interesse an der Aufklärung des Falls, betonte sie. Auch sei die Leiche von Luchterhandt bis heute nicht gefunden worden. Man suche zudem nach den weiteren Helfern des oder der Täter.

Erst vor knapp zwei Jahren habe sich ein früherer Freund des damaligen Hauptverdächtigen gemeldet und erklärt, der Verdächtige habe ihm die Tat gestanden, sagte Hillmann. Ein Hinweis zu einem Grundstück in Berlin-Wannsee und eine dortige Suche im Jahr 2025 seien aber ohne Ergebnis geblieben.