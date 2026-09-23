Düsseldorf (dpa) – Wenige Tage vor der Entscheidung über den deutschen Olympia-Standort hat sich Köln-Rhein-Ruhr strategisch von Mitbewerber München abgegrenzt. Anders als der Hauptrivale aus dem Süden entschied sich die Bewerbung der Nordrhein-Westfalen für Warnemünde (Mecklenburg-Vorpommern) und nicht für Kiel in Schleswig-Holstein als Segel-Standort.

Die Erläuterung lieferte Köln-Rhein-Ruhr am Mittwochmorgen, nachdem die DOSB-Evaluierungskommission tags zuvor ihren Abschlussbericht vorgelegt hatte. «Das Sportland Nummer 1 im Westen, das Top-Segelrevier im Osten, dazu noch eine der modernsten Wildwasseranlagen im Kanupark Markkleeberg: Das sind Spiele für ganz Deutschland», sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). Markkleeberg grenzt ans sächsische Leipzig.





Berlin quasi chancenlos

München (87 Punkten) und Köln-Rhein-Ruhr (85) haben bei der Evaluierung am besten abgeschnitten und lagen deutlich vor Berlin, das angesichts von 74,6 Punkten und dem Wahlergebnis vom Sonntag mit der Linken als stärkster Kraft für chancenlos gehalten wird. Deutschland plant eine Bewerbung um die Sommerspiele für 2036, 2040 und 2044.

Während München bei dem Votum mit kurzen Wegen und einem großen Rückhalt der olympischen Verbände punktete, ist der große Trumpf von Köln-Rhein-Ruhr die Anzahl der Tickets mit bis zu 17,6 Millionen. Bei den vom DOSB gegebenen Bewertungen schnitt der Westen in einigen Kategorien besser ab als München, darunter auch bei der internationalen Wettbewerbsfähigkeit.

Maximal 144 Stimmen am Samstag

«Auch beim Segeln stellen wir wie in unserer gesamten Bewerbung die Athletinnen und Athleten und die Zuschauer in den Mittelpunkt. Genau deswegen ist Rostock-Warnemünde unser Segelrevier», begründete Wüst, der die hohe Zuschauernähe auf der Anlage hervorhob.

Die Entscheidung fällt an diesem Samstag (13.45 Uhr/ARD) bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des DOSB in Baden-Baden. Es gibt maximal 144 Stimmen, erforderlich ist eine absolute Mehrheit. 126 Stimmen werden von den 42 olympischen Verbänden vergeben. Auch deshalb gilt München als Favorit.