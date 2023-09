Bad Wilsnack (dpa/bb) – Ein Fahrkartenautomat ist in Bad Wilsnack (Landkreis Prignitz) von Unbekannten gesprengt worden. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf rund 30 000 Euro geschätzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach wurde die Polizei in der Nacht auf Montag wegen eines Knallgeräusches alarmiert. Der Fahrkartenautomat wurde bei der Explosion vollständig zerstört. Ob etwas daraus entwendet wurde, ist den Angaben zufolge noch unklar. Wie die Unbekannten den Automaten gesprengt haben, ist laut Polizei noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.