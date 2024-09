Berlin (dpa/bb) – Nach einem schweren Unfall zwischen einem Linienbus und einem Rettungswagen hat die Berliner Feuerwehr nach eigenen Angaben insgesamt 16 verletzte Menschen betreut. 4 Betroffene seien schwer verletzt worden, 12 hätten leichte Verletzungen erlitten. Zu den leicht Verletzten gehörte nach Angaben eines Feuerwehrsprechers die Busfahrerin und der Fahrer des Rettungswagens der Feuerwehr.

Nach Angaben des Sprechers war der Krankenwagen mit Blaulicht und eingeschaltetem Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz. Neben dem Fahrer sei ein Notfallsanitäter an Bord gewesen. Dieser blieb demnach unverletzt.

Die Feuerwehr wurde nach Angaben des Sprechers am Donnerstagmorgen um 6.55 Uhr zu dem Unfall in Treptow in der Stubenrauchstraße gerufen. Von den Verletzten seien 9 in Krankenhäuser gebracht worden, andere Betroffene hätten auf einen Transport verzichtet und seien beispielsweise von Angehörigen abgeholt worden. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit knapp 30 Helfern vor Ort.