Berlin (dpa/bb) – Ein Lastwagen-Fahrer hat in Berlin-Marzahn nachts im Führerhaus seines brennenden Lkw geschlafen – und wurde von der Feuerwehr geweckt. Der 49-Jährige blieb unverletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Wenige Minuten zuvor hatte laut Polizei in derselben Straße ein anderer Lkw gebrannt. Die Feuerwehr löschte demnach bei beiden Fahrzeugen die Flammen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.

In den beiden Ortsteilen Hellersdorf und Biesdorf brannten in den vergangenen Monaten häufiger Mülltonnen und Container, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag mitteilte. Ob es eine Verbindung zu den Lkw-Bränden gibt, wird laut Sprecherin nun untersucht.