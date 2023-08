Werder (dpa/bb) – Die Sperrung der Autobahn 10 am Dreieck Werder wegen abgesackter Fahrbahn-Teile soll am Freitagabend wieder aufgehoben werden. Das teilte die Autobahngesellschaft des Bundes am Freitag mit. Spezialbeton soll demnach helfen.

Die Sperrung betrifft seit Donnerstag das Autobahndreieck Werder bis zur Anschlussstelle Groß Kreutz in Fahrtrichtung Havelland. «Wir gehen davon aus, dass wir gegen 18.00 Uhr die A10 an dieser Stelle wieder freigeben können», sagte der Sprecher der Niederlassung Nordost, Ralph Brodel.

Teile der Fahrbahn seien während der Vorbereitungen für den bevorstehenden Brückenabriss auf der A10 bei Werder abgesackt, so die Autobahngesellschaft. Als Stahlstangen vorgetrieben worden seien, habe sich Erdreich gelöst. Nun soll über Bohrlöcher schnell Spezialbeton eingebracht werden, um den Untergrund zu stabilisieren.

Der eigentliche Abriss eines Teils der Brücke soll noch im August folgen. «Die Brücke und der Unterbau sind knapp 90 Jahre alt», sagte Brodel.

Die Polizei hatte am Montagmorgen davon gesprochen, die Sperrung könne womöglich tagelang dauern, und die Fahrbahn-Absackung habe vermutlich mit den Regenfällen zu tun.