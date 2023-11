Wittenberge (dpa/bb) – Nach der Explosion von Pyrotechnik vor einem Tattoo-Studio in Wittenberge (Landkreis Prignitz) sucht die Polizei mit einer Personenbeschreibung nach dem möglichen Täter. Zeugen sollen nach der Explosion in der Nacht zum vergangenen Samstag einen auffälligen Mann beobachtet haben, teilte die Polizei am Freitag mit.

Den Zeugen zufolge ist ein Mann nach der Explosion vom Tatort in Richtung Stern gegangen und hat sich dabei häufig in Richtung des Tattoo-Studios umgesehen. Anschließend sei er in Richtung Busbahnhof gelaufen und möglicherweise auch gerannt. Einer der Zeugen soll den Unbekannten angesprochen haben, als dieser einen Böller unter eine Überdachung werfen wollte.

Der Mann wird als etwa 1,85 Meter groß und schlaksig beschrieben. Er trug dunkle Kleidung, darunter eine Jacke mit Kapuze und weißen Applikationen am linken Oberärmel. Außerdem war sein linkes Handgelenk bandagiert. Die Polizei bittet weitere Zeugen um Hilfe.

Am vergangenen frühen Samstagmorgen war vor dem Laden in der Perleberger Straße Pyrotechnik explodiert. Das Schaufenster wurde dabei komplett zerstört; ein Sachschaden von 10.000 Euro entstand.