Berlin (dpa/bb) – In Moabit sind bei einer Explosion die Fenster mehrerer Wohnungen eines Hauses beschädigt worden. Das teilte die Polizei mit. Zeugen berichteten laut Polizei, dass Unbekannte womöglich einen Sprengkörper, vermutlich eine sogenannte Kugelbombe, auf eine anliegende Straße geworfen hatten. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, ist es denkbar, dass es sich um einen selbstgebauten Sprengsatz handelt.

Die Ermittler gehen dem Verdacht eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz nach. Zuvor hatte die «B.Z.» über den Vorfall berichtet.



