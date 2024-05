Berlin (dpa/bb) – Eine Explosion hat sich in der Nacht zum Mittwoch vor einem Mehrfamilienhaus in Kreuzberg ereignet. Das sechsstöckige Gebäude wurde evakuiert, die Bewohnerinnen und Bewohner konnten später aber wieder in ihre Wohnungen zurück, wie die Berliner Polizei am Mittwoch mitteilte. Verletzt wurde niemand. Bei der Explosion vor dem Gebäude ging ein Fenster im Erdgeschoss zu Bruch und ein Rollladen wurde beschädigt.

Was genau die Explosion ausgelöst hat, ist noch nicht bekannt und nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten prüfen auch einen Zusammenhang mit einer Kanzlei, die einem Schild zufolge im Erdgeschoss des Gebäudes ein «Anwältinnenbüro» betreibt. Die Räume des Büros stehen nach Polizeiangaben aber leer. Hinweise auf eine politische Motivation gebe es bislang nicht. Die betroffene Straße war für etwa 1,5 Stunden gesperrt.