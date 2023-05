Berlin (dpa/bb) – Auf einem Spielplatz in Berlin-Lichtenberg ist es am Montagmittag zu einer Explosion gekommen. Gegen 13 Uhr sei ein bislang unbekannter Gegenstand im Sandkasten explodiert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zum dem Zeitpunkt hätte sich eine Kita-Gruppe mit 40 Personen, darunter 33 Kindern, auf dem Spielplatz befunden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Nach ersten Ermittlungen hat ein pyrotechnisches Erzeugnis die Explosion ausgelöst. Es sei aus einem angrenzenden Wohnhaus auf den Spielplatz geworfen worden. Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Einen Tatverdächtigen gab es am Dienstagvormittag noch nicht, wie ein Sprecher sagte.