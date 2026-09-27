Prenzlau (dpa/bb) – In Prenzlau in der Uckermark hat sich ein Mann durch einen explodierten Böller schwer an der Hand verletzt. Der Böller sei nach dem Zünden zunächst nicht explodiert, teilte die Polizei mit. Als der Mann ihn habe entsorgen wollen und ihn dafür in die Hand genommen habe, sei er plötzlich explodiert. Der Mann zog sich schwere Verletzungen an der Hand und im Gesicht zu. Rettungskräfte brachten ihn in eine spezialisierte Klinik. Dort seien ihm Finger amputiert worden, hieß es weiter.

Nach Angaben der Polizei hatten mehrere Männer am Freitagabend gemeinsam Zeit verbracht, als einer von ihnen – nicht der später Verletzte – den Böller ausgepackt und angezündet habe.





Die Polizei weist auf den sachgemäßen Umgang mit Böllern hin. Gegen den Mann, der den Böller angezündet haben soll, werde nun wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.