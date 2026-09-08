Rom/Berlin (dpa) – Diogo Leite ist nach Ablauf seines Vertrags bei Fußball-Bundesligist Union Berlin beim italienischen Erstligisten Lazio Rom untergekommen. Der 27 Jahre alte Portugiese hat in der italienischen Hauptstadt einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben, wie Lazio mitteilte.

Zudem gibt es eine Option auf Verlängerung um zwei weitere Spielzeiten. Da der Innenverteidiger ablösefrei war, konnte Leite noch nach Ende des Transferfensters zu einem neuen Club stoßen. Lazio will den Abwehrspieler am Mittwoch offiziell vorstellen.





Lazio optimal in die Seria A gestartet

Bei Lazio trifft Leite auf Danilho Doekhi. Mit dem Niederländer hatte Leite in den vergangenen Spielzeiten das Innenverteidiger-Duo bei den Köpenickern gebildet. Doekhi war bereits vor einigen Wochen in Rom angekommen, jetzt sind die beiden Verteidiger wieder zusammen.

Leite folgt nun auf Alessio Romagnoli, den Lazio in der vergangenen Woche an den katarischen Erstligisten Al Sadd Sports Club transferiert hatte. Lazio ist mit der optimalen Punktzahl von neun Zählern in die neue Saison der Serie A gestartet und liegt hinter Inter Mailand und AS Rom auf dem dritten Tabellenrang.