Berlin/Erfurt (dpa) – Die frühere Thüringer Umweltministerin Anja Siegesmund ist nun Chefin des Bundesverbands der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE). Die 47-Jährige trat am Montag ihren Posten als geschäftsführende Präsidentin des Verbands mit Sitz in Berlin und Brüssel an, wie der BDE mitteilte. Sie war bereits im Mai 2023 gewählt worden, musste aber nach Ende ihrer Ministerinnen-Zeit in Thüringen eine längere Karenzzeit abwarten.

Die rot-rot-grüne Landesregierung hatte diese Zeitspanne auf 16 Monate festgelegt. Siegesmund war als Ministerin für Umwelt, Energie und Naturschutz auch für Fragen der Entsorgungs- und Abfallwirtschaft zuständig. Nach Angaben der Landesregierung hatte die von den Grünen gestellte Ministerin während ihrer Amtszeit seit 2014 mehrfach dienstlich mit dem BDE zu tun.