Cottbus (dpa) – Siegfried Kirschen erhält den zum 31. Mal vergebenen Kristallfußball des Fußball-Landesverbandes Brandenburg (FLB). Mit der höchsten Auszeichnung des FLB wird das Lebenswerk des 79-Jährigen geehrt, der 28 Jahre den Verband selbst geführt hatte. «Er hat sich um den Fußball in Brandenburg in herausragender Weise verdient gemacht», sagte FLB-Präsident Jens Kaden, «wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet und freuen uns, ihm diese besondere Würdigung zukommen zu lassen.»

Am 6. April erfolgt die Übergabe des Kristallfußballs an den ehemaligen Schiedsrichter im Radisson Blue Hotel in Cottbus. Kirschen übernahm das Präsidentenamt mit der Gründung des Verbandes am 28. Juli 1990 und stand dem FLB bis 2018 vor.

Legendenstatus hatte der gebürtige Bad Saarower zuvor auf dem Platz erworben. Neben der Leitung von 251 Spielen der DDR-Oberliga pfiff der Fifa-Schiedsrichter zwischen 1974 und 1991 43 Europacup-Spiele sowie 24 Länderspiele, darunter insgesamt vier Partien bei den Weltmeisterschaften 1986 in Mexiko sowie vier Jahre später in Italien.